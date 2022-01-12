ليبيا – التقى حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ونائبه الثاني عمر بوشاح في المجلس بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للقطراني طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار مساعي نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الدفع بالمسار السياسي للوصول إلى الاستحقاق الإنتخابي وفيه تم مناقشة التطورات الحاصلة بالمسار السياسي الجاري.

وأضاف البيان إن من بين أهم هذه التطورات ما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستمكن المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم سواء في الرئاسة أو السلطة التشريعية فيما تم التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتشاور بين كافة الأطراف الفاعلة.

وتابع البيان إن الهدف من هذا التشاور والتواصل المستمرين هو خلق أرضية مشتركة مبنية على أسس دستورية وقانونية تضمن للجميع إجراء انتخابات حرة ونزيهة من دون إقصاء لأي طرف وبمشاركة واسعة من قبل الناخبين المسجلين لدى مفوضية الانتخابات.