اليمن – دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أطراف الصراع في ذلك البلد إلى الانخراط في مفاوضات لخفض التصعيد العسكري، وإيجاد طريقة للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وفي ختام زيارته إلى المملكة المتحدة، قال غروندبرغ، في بيان أصدره مكتبه إن التصعيد العسكري لا يمكن أن يؤدي إلى حلول مستدامة، وأضاف أن الأطراف في اليمن تستطيع “وينبغي عليها الانخراط في حوار سياسي متواصل يهدف إلى خفض تصعيد العنف وإيجاد طريقة للتوصل إلى حل شامل عن طريق التفاوض”.

وأضاف غروندبرغ أن المنظمة الأممية “كانت وما زالت جاهزة وراغبة في دعم تلك العملية”.

وشدد على أن “الدعم المنظم والمستمر من المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ضروري من أجل نجاح تلك المجهودات”، وحسب بيان المبعوث الأممي، “شملت مناقشات غروندبرغ الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، والتصعيد العسكري الأخير وأثره على فرص التوصل إلى حل سلمي وعادل للنزاع”.

وخلال زيارته إلى المملكة المتحدة التقى غروندبرغ، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، وعددا من كبار المسؤولين البريطانيين.

المصدر: “سبوتنيك”