ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الثلاثاء، رفقة مقرر المجلس سعيد كله بمقر المجلس في طرابلس، سفيرَ دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني غريمالدي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

بدوره، أكد المشرى ضرورة إصدار قانونين توافقية سليمة تُجرى عليها الانتخابات؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة على أسس دستورية سليمة.

من جانبه أكد السفير الإيطالي على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، ودعم الخطوات المتخذة لإنجاح المسار السياسي.

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