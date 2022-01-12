ليبيا – دعا عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور إلى التفريق بين تأجيل الانتخابات وحدوث الانسداد السياسي، مشيرًا في هذا الإطار إلى جهود البرلمان التي تجرى حاليًا لوضع خريطة طريق، تنظم العمل خلال الفترة المقبلة.

بالكور وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلااثاء أوضح أن المسار السياسي مستمر، والبرلمان يعكف حاليًا على إعادة النظر في العملية السياسية برمتها، ووضع خريطة في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإقرارها، والتوافق حولها مع باقي الأطراف السياسية، لافتًا إلى أن هذا كله بهدف تنظيم العمل لفترة زمنية لا تقل عن عام، ولا تزيد عن عامين.

وتوقع الكور، وهو عضو لجنة المالية بمجلس النواب، أن يكون لهذه الخطوة أثر في تحقيق قدر واسع من الاستقرار السياسي، الذي ينعكس بطبيعة الحال إيجابيًا على مسار الاقتصاد، وخاصة توحيد المؤسسات وزيادة إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الخريطة تتضمن تعزيز الوضع الأمني عبر توحيد المؤسسة العسكرية، ما سينعكس إيجابيًا على الجوانب الاقتصادية، على أن تنتهي بإجراء الانتخابات العامة.