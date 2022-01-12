أستراليا – اعترف نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، بارتكاب “أخطاء” لدى تعبئة استمارة الدخول إلى أستراليا، وفي سلوكه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وفي رسالة عبر حسابه في “إنستغرام” قال دجوكوفيتش الذي يتدرب بشكل طبيعي استعدادا لخوض غمار البطولة الأسترالية المتوج بها 9 مرات (رقم قياسي): “نعيش في حقبة صعبة في إطار الجائحة العالمية، وفي بعض الأحيان يتم ارتكاب أخطاء”.

وكان دجوكوفيتش البالغ 34 عاما، حامل لقب 20 بطولة كبرى، ظهر في مناسبة ببلغراد في الـ16 من ديسمبر، عندما جاءت نتيجة فحصه إيجابية، بحسب المعلومات التي أفاد بها إلى سلطات الهجرة الأسترالية.

وكشف دجوكوفيتش بأنه لم يكن قد حصل على نتيجة الفحص الذي خضع له بعدما حضر في اليوم التالي (17 ديسمبر) في بلغراد حفلا من أجل تكريم لاعبين صرب شباب، من دون وضع كمامة، وفقا لصور منشورة صادرة عن اتحاد كرة المضرب الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن النجم الصربي خضع لجلسة تصوير مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية بعد يومين، أي في 18 من الشهر المذكور، وفق ما ذكرت الصحيفة بنفسها.

ويؤكد دجوكوفيتش بأنه قبل لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان، كان قد خضع لفحص جديد جاءت نتيجته سلبية، وقال مدافعا عن نفسه “لم أكن أشعر بأي عوارض وكنت في حال جيدة، لم أكن حينها قد علمت بنتيجة فحصي الإيجابي قبل نهاية ذلك الحدث”.

ووصل دجوكوفيتش في الخامس من يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء طبي خاص كونه أصيب بكوفيد-19 في 16 من الشهر الماضي.

في المقابل، أقر النجم الصربي “بخطأ في التقدير” عندما استقبل صحافيي صحيفة “ليكيب” من أجل إجراء مقابلة وقال في هذا الصدد “كنت مضطرا لمواصلة وإجراء المقابلة مع ليكيب لأنني لم أكن أريد أن أخيب أمل الصحافي، لكني حرصت على احترام التباعد الاجتماعي وكنت مرتديا الكمامة، إلا عندما كانوا يتخذون الصور الشخصية لي”.

وتابع “بعد التفكير، كان ذلك خطأ في التقدير، وأنا أقر بذلك، وكان من الأجدى تأجيل المقابلة”.

وفي تطور آخر، تناقلت الصحف الأسترالية ما أعلنته صحيفة در شبيغل الألمانية حول شكوك في نتيجة فحص دجوكوفيتش الإيجابي.

وقالت در شبيغل انها قامت بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي أعطى نتيجة سلبية، قبل أن يتغير إلى إيجابي بعد ساعة. ولم يكن ممكنا التحقق بشكل مستقل من رواية در شبيغل، ولم يشر دجوكوفيتش الأربعاء إلى هذه النقطة.

واعترف دجوكوفيتش أيضا بـ”الخطأ البشري” لأنه قام بتعبئة الخانة الخاطئة في استمارة الدخول إلى أستراليا.

ففي رد على سؤال نموذجي في مستندات السفر عما إذا سافر أو سيسافر إلى مكان ما في الأيام الـ14 الأخيرة قبل التوجه إلى أستراليا، وضع علامة على إجابة “كلا” في الاستمارة التي نشرت علنا أمس الثلاثاء.

إلا أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى عكس ذلك. إذ تظهر أن النجم الصربي القاطن في مونتي كارلو كان في العاصمة الصربية بلغراد ثم مدينة ماربيا في إسبانيا، في الأيام الـ14 التي سبقت وصوله إلى مدينة ملبورن الأسترالية.

واعترف دجوكوفيتش بأنه تم تعبئة الاستمارة “من قبل فريقي بإسمي. مدير أعمالي يتقدم باعتذاراته الصادقة لهذا الخطأ الإداري. كان الخطأ بشريا وليس عمدا”.

وتبقى مشاركة دجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 الحالي معلقة، فبعد أن منعته السلطات الأسترالية من دخول البلاد من خلال إلغاء تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله إلى مطار ملبورن، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19، ليتم نقله إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، ونجح دجوكوفيتش بالاستئناف الذي تقدم به وحقق انتصارا معنويا على الحكومة الأسترالية عندما أمر قاض فيدرالي بإبطال إلغاء التأشيرة والإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، لكن وزير الهجرة أليكس هوك لا يزال يستطيع إلغاء تأشيرته.

المصدر: أ ف ب