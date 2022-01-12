وقالت الوزارة: “إنه وبناءً على شكوى وردت إليها حول تناقل بعض من صفحات التواصل الاجتماعي لصور توضح تعرض عدد من طلاب مدرسة أحفاد المجاهدين الثانوية التابعة لمراقبة التعليم سوق الجمعة لعقاب جسدي من قبل مدير المدرسة الأستاذ مصطفى المرجيني، وهو ما يعد سلوكًا شائنًا وغير تربوي ولا نسمح به في مراقبتنا”.

وأضافت: “هذا وكنا قد نشرنا على صفحة المراقبة خلال الأيام الماضية العقوبات التي تتخذ ضد التلميذ أو الطالب حسب اللوائح، وفور ورود الشكوى استدعينا مدير المدرسة لتبيان الواقعة فأوضح بأنه أنزل العقاب على الطلاب بسبب كلمة بذيئة في حق إحدى معلمات المدرسة”.

وأعربت الوزارة عن رفضها لأي سلوك غير سوي من أي طالب ضد معلمه، مدينًة في الوقت ذاته مخالفة اللوائح والقوانين التي تنظم العملية التعليمية من قبل المعلمين.