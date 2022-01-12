ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن الانتخابات لم تفشل بل تعثر قيامها، مشيرًا ً إلى أنه تم إحاطة مجلس الدولة خلال الاجتماعات الأخيرة مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب بما حصل، مع العلم أن الاجتماع غير رسمي ولم يعلن عنه.

حويلي قال خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الاتفاقات السياسية وهذه الإجراءات تبدأ بشائرها بالاجتماعات والمشاورات السرية غير المعلنة، وعادة عندما يتم التوصل لتوافقات سيتم الإفصاح عنها.

ولفت إلى أن الأمر كان منصبًا على المسار الدستوري وهل السلطة التنفيذية تستمر لمدة انتقالية قصيرة أم طويلة الأمد، وما مصير السلطة التنفيذية، مبيناً أن هذه هي الامور التي وضعت على الطاولة وحالياً تحتاج لدراسة.

كما تابع: “لا نقول الاستفتاء على الدستور بل إنجاز الاستحقاق الدستوري واستكمال مرحلة الاستحقاق الدستوري سواء بالاستفتاء أو أن يمرر مشروع الدستور بالتوافق بين مجلسي النواب والدستور، بحكم أن الهيئة التأسيسية منتخبة ولا يستفتى على أعمال الأجسام المنتخبة”.

وأشار إلى أن مجلس الدولة كلف رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس واللجنة الدستورية في اجتماع الغردقة ولجنة الحوار السياسي في ملتقى الحوار السياسي التي ترعاه الأمم المتحدة أن تتواصل مع لجنة خارطة الطريق.

أما بشأن الدعم الأمريكي للتقارب بين مجلسي النواب والدولة فنوّه إلى أن التواصل الأمريكي معروف، أما بالنسبة لمجلس الدولة والنواب فهناك اختلاف ولا توجد ثقة بينهما والاتفاق السياسي نظم العلاقة بينهما، معتبرًا ً أن مجلس الدولة بالنسبة لمجلس النواب شر لا بد منه والعكس، بالتالي يجب هلى الشريكين أن يلتقيا ويجتمعا ويقررا آلية الخروج من هذه المسألة.