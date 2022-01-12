ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مصطفى دلاف إن الاستفتاء على الدستور غير ممكن اليوم، في ظل التهديدات القائمة التي تكلم عنها رئيس مفوضية الانتخابات، منوهًا إلى أن مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية وليست تشريعية، وتقريرها يؤكد عدم قدرة إجراء الاستفتاء.

دلاف وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العسكي” الذي بُث على قناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء، أوضح أن دستور عام 1951 هو أحد البدائل الممكنة في الوقت الحالي، وهو القاعدة الدستورية الأولى التي تأسست عليها البلاد.

وختم دلاف بالقول: إن رئيس الهيئة يجب أن يجتمع بالهيئة قبل أن يشكل أي لجنة، ولا يجب أن يختارهم بشكل شخصي ومزاجي.