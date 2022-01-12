كازاخستان – أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف أن عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من بلده ستنطلق يوم غد 13 يناير.

وجاء هذا الإعلان على لسان توكاييف أثناء اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء في مدينة ألما-آتا التي شهدت أعنف الاشتباكات خلال موجة الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها البلاد.

وصرح الرئيس، وفقا لبيان صدر عن مكتبه: “تنطلق يوم غد عملية الانسحاب المنظم لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأجريت محادثات مع رؤساء الدول المعنية بهذا الشأن”.

وشكر توكاييف قوات حفظ السلام على عملهم خلال الأيام الأخيرة، ووصف مهمة تلك القوات بأنها “ناجحة جدا”، مشددا على أن نشر قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وخاصة في ألما-آتا، لعب بحد ذاته دورا ملموسا في استعادة استقرار الوضع في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ توكاييف خلال الاجتماع بـ”إنقاذ المدينة من الإرهابيين بفضل قراره إرسال قوات إضافية منها قوات لحفظ السلام إلى ألما-آتا”.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الذي يترأس حاليا منظمة معاهدة الأمن الجماعي في السادس من يناير الجاري عن قرار المنظمة إرسال قوات مشتركة لحفظ السلام إلى كازاخستان.

وجاء هذا القرار على خلفية موجة الاضطرابات الاجتماعية وأعمال الشغب والعنف واسعة النطاق التي اجتاحت كازاخستان أوائل يناير الجاري.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالإضافة إلى كازاخستان وأرمينيا كلا من روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان.

المصدر: RT