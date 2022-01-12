بروكسل – رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتبنرغ بعقد الحلف اليوم الأربعاء جولة مفاوضات مع روسيا في بروكسل، على خلفية التوترات المتصاعدة بين الطرفين.

وكتب ستولتنبرغ على حسابه في “تويتر”: “اجتماع اليوم لمجلس روسيا-الناتو جار حاليا، وإنه يتيح فرصة في الوقت المناسب للحوار في لحظة حرجة بالنسبة لأمن أوروبا”.

وتابع: “عندما تتصاعد التوترات، تزداد أهمية أن نجلس حول طاولة واحدة ونناقش مباعث قلقنا”.

ويعقد مجلس روسيا-الناتو اليوم أول جلسة له منذ أكثر من عامين.

ومن المفترض أن تتركز الجلسة على المبادرة التي تقدمت بها موسكو إلى الناتو لإبرام اتفاقية تقضي بوضع نظام ضمانات أمنية بغية خفض التوترات العسكرية في أوروبا.

وضمن هذه المبادرة، طلبت موسكو من شركائها الغربيين تقديم ضمانات قانونية ملزمة لوقف تمدد الناتو شرقا، وتوقفه عن نشر قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وتخلي حلف شمال الأطلسي عن فكرة انضمام أوكرانيا إليه.

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب المفاوضات التي جرت في جنيف يومي 9-10 يناير الجاري بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مبادرة الضمانات الأمنية.

ويترأس نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين وفد موسكو في اجتماع اليوم.

المصدر: RT