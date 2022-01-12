ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته شبكة “فولتير” الإخبارية العالمية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها إلى تبعات التدخل العسكري الغربي في ليبيا في العام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا التدخل الأجنبي دمر دمر كل شيء في طريقه وأعاد ليبيا إلى العصر الحجري، مبينًا إن ما يبديه الغرب من قلق بشأن البلاد ورغبته في رؤيتها معافاة وذات سيادة ويتمتع شعبها بالاستقرار والأمن ليس سوى كلام لا يعبر عن واقع نواياه الحقيقية.

وأضاف التقرير إن الغرب فكك ليبيا من الداخل وهاجمها من الخارج بهدف تهديم الدولة من خلال تمويل وتسليح قطاعات وجماعات متطرفة مضادة لنظام العقيد الراحل القذافي ومن ثم تسلل قوات خاصة أجنبية لنشر المواجهات المسلحة فضلا عن التدخلات العسكرية الجوية.

وبين التقرير إن هذا كله قاد لتدمير ليبيا التي تمتعت في العام 2010 بمستويات عالية من النمو الاقتصادي والتنمية البشرية وفقا للبنك الدولي فيما وجد فيها نحو مليوني مهاجر جلهم من الأفارقة عملا فيما استثمرت الدولة بفضل صادرات الطاقة 150 مليار دولار في الخارج.

وأضاف التقرير إن الاستثمارات الليبية في إفريقيا كانت حاسمة في خطة الاتحاد الإفريقي لإنشاء مؤسسات مالية وسوق مشتركة وعملة أفريقية واحدة للتخلص من هيمنة الدولار الأميركي مؤكدا إن من تسببوا بنكبة ليبيا وشعبها يقدمون اليوم أنفسهم على أنهم المنقذين.

وأكد التقرير إن حال ليبا اليوم يتمثل في احتكار الميليشيات المسلحة والشركات متعددة الجنسيات عائدات صادرات الطاقة إذ تباع كميات كبيرة من النفط الليبي لدول في الاتحاد الأوروبي من خلال شركات مالطية تعيد تدوير الثروات النفطية الليبية وتخفي مصدرها.

وتابع التقرير إن مستوى معيشة السكان انهار بعد أن أصبحت ليبيا طريق العبور الرئيسي لتدفق الهجرة غير الشرعية الفوضوية وتحول عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى عبيد مع بيع النساء في المزادات وإجبارهن على ممارسة الدعارة وهذا كله بفضل حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ترجمة المرصد – خاص