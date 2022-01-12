ليبيا – قال رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج حمدي إمام إنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية.

إمام أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه تم التعاقد على دفعة تمهيدية من الكوادر المصرية الطبية للسفر إلى ليبيا، عددها 58 شخصًا.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يفتح باب التوظيف لدى الدولة الليبية بخصوص شركات التوظيف في الخارج.

وأضاف: “طبقا للتقارير المتوفرة لدينا، فإننا نتوقع وصول عدد العمالة المصرية في ليبيا إلى مليونين خلال أول 3 سنوات من بداية التعاون”.

واعتبر أن تأجيل الانتخابات في ليبيا قد يكون له دور في عدم فتح باب التوظيف هناك بخصوص الشركات، لافتًا إلى أن شركات التوظيف المصرية قادرة على إلحاق الآلاف ومن كل التخصصات للعمل بليبيا.

وأكد على أن مصر ساهمت بإعادة إعمار دولة الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وهي قادرة على المشاركة في إعادة إعمار ليبيا وتنميتها.

كما بيّن أن السفر إلى ليبيا ينحصر في وزارة القوى العاملة والشركات المرخصة من الحكومة، داعيًا الراغبين في العمل لدى ليبيا إلى الابتعاد عن الوكلاء والوسطاء والتعامل فقط مع الوزارة أو شركة لها رقم ترخيص سارٍ.