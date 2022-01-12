صور لكيم جونغ أون وهو يراقب تجربة إطلاق صاروخ يوصف بأنه أسرع من الصوت

صور لكيم جونغ أون وهو يراقب تجربة إطلاق صاروخ يوصف بأنه أسرع من الصوت

كوريا ش – نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية صورا قالت إنها لزعيم البلاد، كيم جونغ أون، أثناء إشرافه على عملية إطلاق تجريبية لصاروخ يوصف بأنه أسرع من الصوت بعدة مرات (فرط صوتي).

وكانت كوريا الشمالية قد أكدت بشكل رسمي أنها نفذت فجر يوم الثلاثاء عملية إطلاق ناجحة لصاروخ أسرع من الصوت.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاختبار الصاروخي نفذ بإشراف شخصي من قبل زعيم البلاد، كيم جونغ أون، وأن الصاروخ حمل “رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية”ـ وأنه حلق أكثر من 1000 كيلومتر وأصاب هدفه بدقة.

ويأتي هذا الاختبار الصاروخي بعد أقل من أسبوع من تنفيذ تجربة صاروخية أخرى، قالت بيونغ يانغ إنها أيضا لصاروخ فرط صوتي.

المصدر: RT