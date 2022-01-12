ليبيا – أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية إطلاق حملة نظافة موسعة في أحياء المدينة.

وبحسب ما أفاد به مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالبلدية صلاح فؤاد لبوابة الوسط الإخبارية واطلعت عليه صحيفة المرصد فإن الحملة تهدف لرفع تجمعات القمامة فيما تم تكليف عضوي المجلس هاشم امصادف ومنصور امداوي بمتابعة الحملة على طريق اطبيرق والعمارات وأمام الإذاعة وطريق المطار.

وأشار فؤاد إلى أن الحملة ستشمل كافة الأحياء بعد أن استأجرت البلدية الآلات والسيارات المشاركة في الحملة بسبب قلة الإمكانيات التي تملكها شركة خدمات النظافة.