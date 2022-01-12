مصر – يحظى شاي البابونج بشعبية كبيرة على مر العصور لفوائده المتعددة ومذاقه اللطيف. بالإضافة إلى فعاليته في تخفيف الأرق والمساعدة على الاسترخاء، ما هي أهم الفوائد الصحية التي يتمتع بها شاي عشبة البابونج؟

عشبة البابونج بشكلها الجميل الذي يشبه شمساً صغيرة، هي عشبة الأمهات والجدات المفضلة لصنع الشاي الذي تسعفك به عندما تشعر بالتعب وترغب في الاسترخاء وفي حالات أخرى أيضاً. ولكن هل تساءلت يوماً عن فوائد هذه العشبة التي تستخدم منذ القدم؟ بعض الدراسات والأبحاث قد أجابت عن هذا السؤال، وإليك أهم فوائد شاي البابونج: يساعد على النوم العميق والتخلص من الأرق:



إذ يحتوي شاي البابونج على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الأرق واضطرابات النوم الأخرى. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

لصحة الأمعاء:على الرغم من أن هذه الدراسة قد أجريت على الفئران، إلا أن النتائج قد أظهرت أن البابونج يلعب درواً هاماً في صحة الجهاز الهضمي. وقد تكون الخصائص المضادة للالتهابات في مستخلص البابونج قادرة على الحماية من الإسهال واضطرابات المعدة.

يخفف التوتر والقلق:



قد يساعدك احتساء كوب من شاي البابونج على الاسترخاء والتقليل من اضطرابات القلق.

تخفيف آلام الدورة الشهرية:



أثبتت العديد من الدراسات أن شاي البابونج قد يكون قادراً على تقليل الألم والتشنجات التي تحدث أثناء الحيض. أثبتت العديد من الدراسات أن شاي البابونج قد يكون قادراً على تقليل الألم والتشنجات التي تحدث أثناء الحيض. يعزز صحة جهاز المناعة:

يخفف شاي البابونج من أعراض نزلات البرد، كما قد يساعد استنشاق البخار من وعاء من شاي البابونج أيضاً إلى تخفيف أعراض احتقان الأنف. يساعد على خفض السكر في الدم:

بالنسبة لمرضى السكري ، يمكن أن يكون تنظيم مستويات السكر في الدم مسألة حياة أو موت. وعلى الرغم من أن البابونج لن يحل محل الأدوية، ولكن يُعتقد أنه يمكن أن يمنع زيادة نسبة السكر في الدم. بحسب ما نشره موقع (إيكو واتش) الأمريكي. لصحة القلب:

بفضل احتوائه على مركابت مثل فلافونويد، يساعد البابونج على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

على الرغم من فوائده المتعددة غير أنه ينصح بمراجعة الطبيب قبل اعتماده كبديل علاجي إذا كنت تعاني من مشاكل هرمونية أو أمراض معينة.