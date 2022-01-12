ليبيا – قال مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عز الدين غميض إن ما يسمى بثورات الربيع العربي أثرت بشكل كارثي على اقتصاد ليبيا والمنطقة، لافتًا إلى أن كلفة الحرب الأهلية التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي بلغت نحو 600 مليار دولار، ما أدى لتراجع القوة الشرائية للدينار الليبي، والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسي.

غميض وفي حوار مع موقع “الرؤية” ، أضاف أن إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 من يناير الجاري حلم لن يتحقق، متوقعًا أن يتم تمديد عمر حكومة الوحدة الوطنية عامين آخرين، لحين تسليم السلطة إلى سلطة جديدة منتخبة، بشكل مباشر من الشعب الليبي.

وإلى نص الحوار:

س/ كيف أثر ما يسمى بالربيع العربي على اقتصاد ليبيا؟

ج/ ما يسمى الربيع العربي أثر بشكل كارثي على الاقتصاد الليبي والإقليمي، وذلك بسبب الصراعات التي صاحبت هذه التغيرات السياسية، والتي بدورها تسببت في إغلاق الموانئ النفطية أكثر من مرة، وهي المورد الأساسي للبلد، وإغلاق الطرقات الرئيسية التي تعتبر الشريان الأساسي والعصب الرئيسي للاقتصاد الليبي، لما تشهده هذه الطرق من نقل للبضائع، هذا كله تسبب في ارتفاع سعر صرف العملة في السوق الموازي بشكل جنوني، جر وراءه ارتفاعًا في أسعار السلع والمواد الغذائية، مع بقاء الأجور والرواتب كما هي عليه في السابق، حتى أن العوز والحاجة وصلت إلى طبقات المجتمع المتوسطة، التي أصبحت توصف بالطبقات الفقيرة في ظل التغيرات التي صاحبت فوضى الثورات.

س/ ما كلفة الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد؟

ج/ الكلفة الحقيقية للحروب التي دارت رحاها على الساحة الليبية منذ سنة 2011، لا يمكن حصرها برقم محدد؛ لعدم مصداقية الجهات الرسمية عن المصروفات، وغياب دور الرقابة والمحاسبة، ولكن على حسب الشواهد وتصريحات بعض المسؤولين في الدولة على فترات متعاقبة من الحكم، قد تفوق خسائر الحروب في ليبيا 600 مليار دولار، وتشمل هذه الأموال تمويل الحروب ودمار البنى التحتية لبعض المدن وبعض الأموال المنهوبة من الدولة والمواطنين، تحت ذريعة الغنيمة في الحروب.

س/ من يدفع رواتب المليشيات؟

ج/ كل ما يسمى بالمليشيات لها غطاء شرعي تعمل تحته لتقاضي المرتبات من خزينة الدولة العامة، فمنها من يتبع وزارة الدفاع وأخرى تتبع وزارة الداخلية، ومنها أجهزة مستقلة بحد ذاتها بقرارات رسمية من إحدى الحكومات، التي تعاقبت على البلاد، وبذلك تتحمل الدولة نفقة هؤلاء، ولا تملك السيطرة عليهم، وهي ملزمة بدفع رواتبهم بنصوص قانونية تم إقرارها من الدولة.

س/ هل توجد احتمالية فعليًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير الجاري؟

ج/ إجراء انتخابات في 24 من شهر يناير الجاري هو حلم لكل الليبيين، لكنه لن يتحقق، وستستمر حكومة الوحدة الوطنية حسب رأيي في الحكم لمدة عامين آخرين، لما يواجه العملية الانتخابية من ظروف قاهرة، أبرزها وجود مترشحين للرئاسة غير مقبولين من القوى السياسية الموجودة على الأرض، ولهم حاضنة كبيرة لدى الشعب الليبي. – من يعرقل الانتخابات؟ لا يوجد تيار بعينه يعرقل الانتخابات، لأن المسؤولين عن العملية الانتخابية لم يشيروا إلى أي منهم باتهام صريح وواضح، يكشف كواليس ما يدور داخل الغرف المغلقة، وبذلك يبقى المتهم الأساسي بعرقلة الانتخابات هي المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب الذي لم يكن يتحلى بالجدية في إجراء الاستحقاق الوطني، أو الإفصاح عن من عرقل إجراء هذه الانتخابات.

س/ لماذا توجد حالة من عدم الاتفاق دائمًا بين البرلمان ومجلس الدولة ورئيس الحكومة؟

ج/ التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة ورئاسة الحكومة لن يتحقق في مثل هذه الظروف، إذ يسعى المجلسان لفرض بعض الشخصيات في تعديل وزاري جديد على الحكومة، يعتمد على المحاصصة والمناطقية والتبعية لكليهما، بينما رفعت الحكومة الوطنية شعار ليبيا وحدة واحدة، بعيداً عن كل التجاذبات المذكورة.

س/ ما دور المجلس الرئاسي في التنسيق بين هذه المؤسسات؟

ج/ المجلس الرئاسي في هذه المرحلة ولد ميتًا، فليس له صوت مسموع ولا فعل مشهود، والقوى السياسية الموجودة آخر همها إشراك المجلس الرئاسي في أي اتفاق فيما بينها، بل يعتبرونه هم أيضًا في حكم المولود ميتًا، وضعف المجلس مكتسب من رئيسه وأعضائه.

س/ ما روشتة تعافي الاقتصاد الليبي وعودة معدلات النمو العالية؟

ج/ أي خطة لتعافي الاقتصاد الليبي تعتمد بالأساس على نجاح العملية السياسية، وتقديم مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى، والوقوف أمام المسؤولية التاريخية التي تستوجب وضع الدستور الليبي المعدل أمام الليبيين للاستفتاء عليه، ليبقى ملزمًا للجميع، مع بناء قاعدة حقيقية للاستقرار.

س/ بعد انتخاب مؤسسات الدولة، ما الفترة التي يحتاجها اقتصاد ليبيا للتعافي؟

ج/ لو تم الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية بشكل مباشر من الشعب، فستحتاج ليبيا إلى ما بين 5 – 7 سنوات للتعافي والدخول في طور جديد من البناء والاستقرار والمصالحات الحقيقية، التي بدورها تساهم في رأب الصدع وتضميد الجراح. نحتاج إلى ما بين 5 – 7 سنوات للدخول في طور جديد من البناء إجراء انتخابات في 24 من شهر يناير حلم لن يتحقق.