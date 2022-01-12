وستجمع الحبوب الجديدة بين هرمون حرق الدهون، الذي تطلقه العضلات أثناء التمرين، إلى بروتين معزز للذاكرة مصنوع أثناء النشاط البدني، وفقا صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما أنه من المفترض أن تحمل هذه الحبوب علاجات لحالات من السمنة ومرض السكري من النوع 2، وحتى فقدان البصر وهشاشة العظام والخرف، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة “نيتشر” الطبية.

وأظهر البحث العلمي الذي أجراه علماء أمريكيون، نُشر الشهر الماضي، أن إعطاء الفئران الكسولة حقنة تحتوي على دم فئران قامت بالكثير من التمارين الرياضية جعلها أكثر حدة عقليا وذاكرتها قوية على وجه الخصوص.

وفي اختبارين للذاكرة، بما في ذلك العثور على طريق للخروج من المتاهة، كان أداء الفئران أفضل بعد إعطائها دما من فئران أخرى كانت تعمل بانتظام على عجلة خلال الشهر الماضي.

وحدد الفريق من كلية الطب ب‍جامعة ستانفورد الأمريكية، بروتينا يسمى “كلوستيرين”، وهو مركب مضاد للالتهابات يتم إطلاقه بكميات أعلى عند ممارسة الرياضة، باعتباره مسؤولا عن معظم الفوائد.

وكانت مستويات “كلوستيرين” أعلى بنسبة 20 بالمئة في دم الفئران التي تمارس الرياضة.