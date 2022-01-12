ليبيا – وصف المتحدث باسم جبهة التناوب والوفاق التشادية كينجابي أوغوزيمي دي تابول عدم إجراء الانتخابات في ليبيا بـ”الأمر المؤسف”.

دي تابول أعرب في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، عن أسفه لعدم إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرًا إلى وجود الكثير من المتمردين التشاديين.

وقال: “هم يدركون ضرورة العودة”. في إشارة للمسلحين التشاديين المتواجدين في ليبيا، مضيفًا: “في الماضي، كنا في ليبيا لمحاربة داعش، ولكن اليوم نعرف أنه لا بد أن نعود”.

كما أردف: “نحن لسنا في ليبيا لمناصرة طرف على حساب طرف آخر، في حين أن الموقف الذي يجب أن يتم اتخاذه تجاه مصر ما زال غير مؤكد، حيث وقعت القاهرة اتفاقيات أمنية في المنطقة مع شركاء إقليميين رئيسيين”.

وأضاف: “انطلاقًا من الافتراض بأن كل دولة صديقة من حيث المبدأ، فنحن، في الحقيقة، ننتظر تقييم ما إذا كانت القاهرة تنوي مساعدة تشاد على حل مشاكلها الداخلية أم لا”.