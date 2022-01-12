الكاميرون – تعرض المنتخب التونسي للخسارة أمام نظيره المالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

وجاء هدف مالي من ركلة جزاء نفذها بنجاح إبراهيما كوني بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وأضاع المنتخب التونسي فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة الـ77 عندما أضاع القائد وهبي الخزري ركلة جزاء تصدى لها حارس مالي ببراعة.

وشهدت المباراة فضيحة تحكيمية عندما أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي اللقاء قبل نهاية الوقت الأصلي (90 دقيقة)، حيث أطلق صافرته معلنا فوز مالي (بهدف دون مقابل) في الدقيقة الـ89 و45 ثانية أي قبل نهاية الوقت الأصلي بـ15 ثانية.

ويلعب “نسور قرطاج” في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT