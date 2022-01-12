ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء إيقاف الصادرات من ميناء السدرة بسبب عدم قدرتها على تعويض الخزانات التي دمرتها الحروب

المؤسسة قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن الموانئ النفطية تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية تعذر معه ربط الناقلات المتراكية بالميناء، ونظرًا لعدم وجود سعات تخزينية كافية فقد ارتفع المخزون بالميناء، الأمر الذي اضطرت معه شركة الواحة للنفط إلى تخفيض معدلات إنتاج خام السدرة بحوالي 50 ألف برميل/ يوم، وقد يؤدي استمرار سوء الأحوال الجوية إلى تخفيض أكبر في الإنتاح اليومي ليصل إلى 105 ألف برميل في اليوم.

وأشارت إلى أن شركة الواحة والبريقة تعاني من نقص في السعات التخزينية بسبب الدمار التي تعرضت له في الحروب خلال الأعوام الماضية، ومما يدعو إلى الأسف الشديد أن مصدر الدخل الوحيد للبلاد يعاني من شح التمويل الأمر الذي أفقدها مرونة تخزينية وحمل البلاد أعباء مالية وتكاليف إضافية، بل أفقد البلاد جزء مهم من الدخل المضمون بسبب تخفيض الطاقات الإنتاجية إلى أن يتحسن الطقس وتعاود عمليات شحن الكميات ليتسنى العودة مجددًا للمعدلات الطبيعية الإنتاج.

ولفتت إلى أن شركة الواحة فقدت حوالي 30 ألف برميل في اليوم من طاقتها الإنتاجية بسبب تقادم الأنابيب، إذ أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى تمزق الأنابيب كما تخفض شركة الواحة الإنتاج بمعدل 50 ألف برميل مرشحة للزيادة بسبب ما ذكر أعلاه، معلنة وقف الصادرات في ميناء السدرة لسوء الأحوال الجوية،محملةً المسؤولية القانونية للجهات التي تقف عائقًا في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة.