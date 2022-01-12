سوريا – وقعت سوريا والصين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في إطار “مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرين”.

وبموجب المذكرة التي وقعها عن الجانب السوري رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فادي الخليل، وعن الصين سفيرها بدمشق، فينغ بياو، تنضم بموجبها سوريا إلى المبادرة، الأمر الذي يساعد على فتح آفاق واسعة من التعاون بين الصين وعدد من الدول الشريكة بالمبادرة في عدة مجالات، تتضمن تبادل السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأموال وتنشيط حركة الأفراد، إضافة إلى التبادل الثقافي.

وتتضمن المذكرة تحديد أهداف التعاون المستقبلي مع الدول الشريكة في المبادرة ومبادئه الإرشادية ومجالاته وسبله.

المصدر: سانا