مصر – اتهم وزير الري المصري محمد عبد العاطي إثيوبيا بـ”رفض” التوصل إلى آلية للتنسيق في إطار قانوني عادل وملزم حول ملء سد النهضة، للتكيف مع آثار التغير المناخي.

وقال عبد العاطي في كلمته على هامش منتدى شباب العالم إن “إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة (الإثيوبي)، بدون تنسيق بينه وبين السد العالي (المصري) هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا”.

ولفت إلى أن القاهرة عرضت على أديس أبابا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85 % في أقصى حالات الجفاف.

وأكد أن ضرورة وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن بلاده وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي موّلته مصر، بالإضافة للعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها.

المصدر: “المصري اليوم”