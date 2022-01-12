العراق – أكد مقتدى الصدر، زعيم “التيار الصدري” في العراق، المضي بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، مشددا على أن الحكومة المقبلة ستكون “حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة”.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر” قال الصدر: “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم”.

وأضاف: “من ناحية أخرى فإننا لن نسمح لأحد كائنا منا كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي”، لافتا إلى أن “الحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان”.

وأردف قوله: “لا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم”.

المصدر: RT