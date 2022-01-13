إنجلترا – أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم الخميس ضم الفرنسي لوكاس ديني البالغ 28 عاما قادما من إيفرتون، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (28 مليون يورو).

وكان اللاعب الفرنسي من المستبعدين عمليا من جانب رافائيل بينيتيز مدرب إيفرتون، بسبب رغبته في الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وتمكن أستون فيلا من ضم ديني الذي كانت أندية إنجليزية أخرى ترغب في ضمه مثل نيوكاسل يونايتد وتشيلسي.

وتعد هذه الصفقة الثانية لأستون فيلا في الميركاتو الشتوي بعد ضم البرازيلي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم.

وانتقد ديني، الذي كانت تتبقى له ثلاث سنوات في عقده مع إيفرتون، بينيتيز بشكل مبطن خلال رسالة وداعية نشرها عبر “إنستغرام” قائلا: “لكل شيء نهاية. لم أكن أتوقع أن يكون الأمر على هذا النحو. ما حدث وبعض الأشياء التي قيلت عني في الشهر الماضي جعلتني حزينا للغاية. سأحمل إيفرتون دائما في قلبي. في بعض الأحيان يقوم شخص واحد بتدمير قصة حب جميلة”.

وأعرب ديني عن سعادته الكبيرة لانضمامه لفريقه الجديد مؤكدا أن السبب الأساسي لانضمامه لأستون فيلا هو مدرب الفرق ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق.

المصدر: وكالات