ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام ويكلي” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على دور الذي تلعبه مصر حاليا بهدف معالجة الأزمة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن علي الحفني النائب السابق لوزير الخارجية المصري توقعه تحقق دفعة نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن إلا أن هذا سيتطلب تنازلات وتسويات فأي اقتراع في ليبيا سيواجه عقبات.

وتابع الحفني إن مصر والمجتمع الدولي لا خيار لديهم سوى الضغط من أجل إجراء الانتخابات وخلق مساحة أكبر للاتفاق والتوافق فيما قالت رخا حسن عضوة المجلس المصري للشؤون الخارجية إن الإجراء الناجح يتطلب درجة من المصالحة الوطنية وتوحيد الجيش وإبقائه تحت سيطرة الحكومة المركزية.

وأضافت حسن إن كل هذا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى الإطاحة بكل المقاتلين الأجانب في ليبيا مؤكدة في ذات السياق إن المتطلبات الأساسية تفرض مسألة تأجيل الانتخابات حتى مارس أو أبريل المقبلين ما يتيح الوقت لإجراء استفتاء على مشروع الدستور.

ترجمة المرصد – خاص