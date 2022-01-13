ليبيا – قال السياسي التركي فراس أوغلو إنه إذا لم يكن هناك توافق بين الأطراف الليبية، فإن المجتمع الدولي لن يستطيع أن يفعل شيئًا، وأكثر ما يمكن ان يفعله هو دعمه لمحور معين.

اوغلو أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن تركيا عندما دعمت حكومة الوفاق لم تتدخل في التفاصيل الصغيرة، لكن إذا الطرف المعني لم يجد التفاصيل ويتعامل معها هذه مشكلة حقيقية، ولا بد من تجاوز التفاصيل.

وأضاف: “ربما في ليبيا لا يوجد تجربة أحزاب سياسية ونحن نتكلم عن صراع أفراد، ولا يوجد صراع أحزاب سياسية ولكن عندما نبدأ بخطوة أن هناك صراعات أفراد، أسميها بذلك، ومدعومة بشكل أو بآخر”.

وبشأن التقارب الإقليمي ورؤية البعض أن علاقة تركيا التي بدأت تتحسن مع الإمارات ومصر والسعودية ليست بالضرورة أن تتحسن في ليبيا علق: “هذا معتمد على الشخصيات الليبية نفسها، إذا أرادت أن تستفيد لمصالحها ستصبح الفائدة دفاعية وليست لصالح الاستفادة الكاملة في ليبيا، أما إذا كل طرف ليبي أراد أن يحول الطرف الإقليمي لصالحه ستبقى هذه الفجوة، وإذا أردت الاستفادة من تركيا يجب تأسيس مؤسسات الدولة الليبية مع مؤسسات الدولة التركية”.

كما اعتبر أن تركيا كانت تدعم حكومة الوفاق، وكان هناك عدم حياد بموقفها، أما الآن فليبيا تشهد مرحلة سياسية مختلفة لذلك لا يجب أن يبقى التكتيك السياسي ذاته، وهذا من الأخطاء السياسية.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ ما الذي غير موقف تركيا حتى تنفتح على حفتر من ممثليه؟

بالنسبة لتركيا هناك عدة نقاط مهمة يجب على الصعيد الداخلي، تركيا أمام الأحزاب المنافسة والمعارضة، وكحكومة تقول هي تتوجه للدولة بشكل عام ولا يجب أن تظهر أنها داعمة لطرف، على الصعيد الإقليمي لاحظنا أن مصر عندما قامت بتغيير سياستها في ليبيا، توجهت لطرابلس وكانت الداعم الأساسي لبنغازي، وأظن أنها البراغماتية للقارئ السياسي الخارجية وكانت مصر سبقت تركيا بخطوة عندما دخلت في المضمار، والتغيرات الإقليمية كالتقارب التركي الإماراتي له دور، ويجب أن تظهر تركيا على الصعيد الدولي الإقليمي أنها داعمة لطرف واحد، وهذا يعني أنك ستعرقلين الانتخابات وتركيا ستكون غير مساعدة لاستقرار ليبيا بشكل عام.

في المرحلة السابقة نعم أنت لست محايد، وكنا ندعم حكومة الوفاق وكان هناك عدم حياد عندما قام حفتر بالهجوم على طرابلس، الآن نتكلم عن مرحلة سياسية مختلفة ولا يجب أن يبقى تكتيك السياسي نفسه، وهذا من الأخطاء السياسية.

س/ ذكرت أن المرحلة تغيرت وربما تركيا تغير في موقفها، إلى أي حد ربما تغيرت وكيف باتت تنظر لحفتر؟

هي ليست تغير مواقف بل تكتيك، المواقف ثابتة ما تريده هذه الدولة وتلك واضحة، لذلك عندما تريد تركيا أن تتقرب مع مجلس النواب ليكون هناك ما يسمى المصلحة السياسية والأنانية السياسية لكل دولة تبحث عن مصالحها كما الأخرى، عندما تريد أن تتقرب لي هذا شيء جيد لك ولي، وأنا ماذا سأستفيد منك وأنت ماذا ستستفيد مني، هل سيوافق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم التي قامت بها الحكومة الليبية في ذلك الوقت وتم تسجيلها، ربما إذا كان ذلك نحن نتكلم عن اتفاقية وليس مذكرة تفاهم، وهكذا تتطور تركيا بنتائجها التي استفادت من ليبيا بشكل جيد لتصبح الأمور بالنسبة لليبيا مفيدة، لا أحد يقول أن ليبيا خسرت في مذكرة التفاهم، هي اسمها مذكرة وتتطور الأمور تسمى اتفاقية، وهذا سيعطي انعكاسات مختلفة تماماً.

س/ هذا الأمر وارد في تقديرك؟

يجب أن يكون واردًا، ولأنك تتكلم مع دولة ولديك أمور جيدة لكنها غير كاملة.

حفتر لنتكلم خطوة بخطوة عندما كان موجودًا وقام بمحاولة اجتياح طرابلس هل كان صاحب القرار والقوة الفاعلة؟ وهل كان يستطيع أن يواجه قوة تركية أو حتى إقليمية؟ هو كان يمثل محاور الحرب، الآن تتغير الأمور ولم يعد هناك المحاور موجودة لكن لا صدام، والولايات المتحدة هي من فرضت الأمر لا صدام، ستيفاني عادت اعتقد لتعيد الأمور وضبطها، أعتقد أن حفتر يريد العديد من المكاسب وإظهار نفسه على أنه براغماتي إقليمي وله علاقات ليكسب الغرب.

إذا بالفعل لم يكن هناك توافق بين الأطراف الليبية، المجتمع الدولي لن يستطيع أن يفعل شيئًا، أكثر ما يمكن أن يفعله فلان يدعمه المحور الفلاني وهذا تدعمه الدولة الفلانية. عند اجتماع في الصخيرات كان لتضع أفكارك أنت وفي النهاية المجتمع الدولي يتدخل للاحتواء ونحن لا نتكلم عن احتلال، تركيا عندما دعمت حكومة الوفاق لم تتدخل في التفاصيل الصغيرة لكن إذا أنت لم تجد التفاصيل وتتعامل معها هذه مشكلة حقيقية، ولا بد أن تتجاوز التفاصيل، ربما في ليبيا لا يوجد تجربة أحزاب سياسية ونحن نتكلم عن صراع أفراد، ولا يوجد صراع أحزاب سياسية ولكن عندما نبدأ بخطوة أن هناك صراعات أفراد -أسميها بذلك- ومدعومة بشكل أو بآخر.

أنا مع أن يكون هناك انتخابات حتى لو فيها قليل من الأخطاء، تصحح هذه الأخطاء، والقوانين ربما يجب أن يكون فيها تعديل وتعدل وبعد ذلك توحيد المؤسسات وإنشاء أحزاب وهذا يحتاج لخطة طويلة نوعًا ما.

س/ التقارب الإقليمي، البعض يرى أن علاقة تركيا التي تحسنت مع الإمارات ومصر والسعودية أو بدأت تتحسن فعليًا، ليست بالضرورة أن تتحسن في ليبيا؟

هذا معتمد على الشخصيات الليبية نفسها، إذا أرادت أن تستفيد لمصالحها ستصبح الفائدة دفاعية وليست لصالح الاستفادة الكاملة في ليبيا، إذا كل طرف ليبي أراد أن يحول الطرف الإقليمي لصالحه ستبقى هذه الفجوة، وفي حال كان هناك اختلاف لا. إذا أردت الاستفادة من تركيا يجب تأسيس مؤسسات الدولة الليبية مع مؤسسات الدولة التركية.

هناك ربما توتر بين الحكومة القائمة في تركيا ومصر بسبب الملف الليبي ولنفرض أنه العكس، الحكومة القائمة في تركيا حكومة أخرى تناقض السياسية وربما كان المشهد مختلف الآن في ليبيا، وهذا له دور مهم في قراءة المشهد.