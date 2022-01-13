السعودية – قوبل إعلان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عن وجود كميات هائلة من اليورانيوم في المملكة يجري الاستعداد لاستغلالها تجاريا، بترحيب واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال في مؤتمر التعدين العالمي بالرياض: “نحن نتطلع لتطوير برنامجنا النووي، وسأكون صريحا جدا بشأنه.. لدينا كميات هائلة من اليورانيوم وعلينا استغلالها، وسنستعين بشركاء لاستغلال هذا المورد ونقوم بتطويره بأعلى معايير الشفافية، وسنصل إلى الجانب التجاري للاستفادة الكلية منه”.

وفيما عبر عدد كبير من المعلقين عن ابتاهجهم بهذا الإعلان، أعرب أحدهم عن تمنياته بأن يستغل اليورانيوم الهام الموجود بالسعودية في مفاعلات نووية مستقبلية، في حين دعا آخر إلى التكتم عن مثل هذه الأنباء حتى لا “يحسدونا ويطمعون فينا”.

المصدر: تويتر