الرباط – أكد المغرب، امس إن ميناء “طنجة المتوسط” (شمال)، حقق خلال 2021، رقم مناولة قياسي على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك، في بيان لسلطات الميناء، أوردت فيه أن “الميناء عالج خلال العام الماضي 7.17 ملايين حاوية، بنسبة نمو 24 بالمئة مقارنة مع 2020، ليحقق بذلك رقما قياسيا على مستوى البحر الأبيض المتوسط”.

ويرتبط ميناء طنجة على البحر المتوسط مع 186 ميناء حول العالم، ويقع على مضيق جبل طارق أحد أهم المضائق حول العالم، الفاصل بين قارتي إفريقيا وأوروبا.

وذكر البيان أن الحجم الإجمالي للتحميل والمناولة بالميناء خلال 2021، بلغ 101 مليون طن، يشكل 50 بالمئة من إجمالي الحمولة المعالجة بكافة موانئ المملكة”.

وتابع: “هذه النتيجة تؤكد ريادة الميناء بالبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وتكرس مكانته كمنصة رئيسية لكبريات التحالفات البحرية العالمية”.

وعلى مستوى نقل المسافرين، أوضح البيان أن الميناء “تأثر بالسياق الصحي، وسجل ما مجموعه 587 ألفا و320 مسافرا خلال 2021، بانخفاض بنسبة 14 بالمئة مقارنة مع 2020”.

ورست 10 آلاف و902 باخرة بميناء طنجة المتوسط خلال 2021، بنمو نسبته 12 بالمئة، كما استقبل الميناء 929 سفينة عملاقة (يفوق طولها 290 مترا).

وفي 2019، تم الانتهاء من تطوير الميناء بعد قرابة 17 عاما على عمليات تطوير على مراحل، وأصبح اعتبارا من ذلك العام، الأكبر في إفريقيا والمتوسط، بحسب تصريحات للعاهل المغربي وبيانات منشورة على موقع الميناء الرسمي.

الأناضول