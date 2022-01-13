سوريا – بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع رستم قاسمي، وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة.

وتناول لقاء الأسد مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية- السورية المشتركة من الجانب الإيراني، والوفد المرافق له، سبل توسيع مجالات العمل الثنائي في القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بهدف إعطاء دفعة جديدة للروابط التجارية والاقتصادية.

وجدد الوزير قاسمي التأكيد على الموقف الثابت لبلاده في دعم صمود الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها، وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

المصدر: سانا