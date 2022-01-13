ليبيا – قال رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن الأولى خلال هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا هو الالتزام بجدولة زمنية محددة وعدم تجاوزها.

الأسمر وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” الثلاثاء، رأى أن الأزمة في ليبيا حاليًا هي إطالة المدد المحددة وتجاوز الاتفاقات والبنود، مشيرًا إلى أن تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان، هي التي تريد أن تُقدم إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الأسمر أنه لا توجد حتى الآن ضمانات لضبط توقيت إجراء الاستحقاقات.