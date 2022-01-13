ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن بعض أعضاء مجلس النواب يتحدث عن يوم 24 يناير 2022 وبأنه فشل وكأنهم أقروه أو أن المفوضية الوطنية العليا التزمت بمخرجات جلسة 3 يناير.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن المسألة واضحة وصريحة، ستيفاني وليامز أوقفت العملية لتمرير صفقة سياسية على حساب 2.5 مليون ليبية وليبي.

وتابع: “المؤكد أنه لحد الآن لا يوجد إلغاء للانتخابات (بشكل رسمي)، لذا فكل السيناريوهات ممكنة، فصفقة ستيفاني متعثرة وتواجه صعوبات حقيقية بعد أن سقطت كل الشعارات وظهرت كل السوءات”.

كما أكد على أن التظاهر والخروج للشوارع وتحدي الفاسدين قد يؤدي لفرض أمر واقع يتسبب في التعجيل بإجراء الانتخابات، فحتى الآن لم تنسف العملية الإنتخابية بشكل كامل.