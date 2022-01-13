أستراليا – منيت تحضيرات التونسية أنس جابر لبطولة أستراليا المفتوحة بنكسة بعد تعرضها لإصابة بالظهر ما أجبرها على الانسحاب من مباراتها أمام الإستونية أنيت كونتافيت بربع نهائي دورة سيدني للتنس.

وفازت الإستونية بالمجموعة الأولى المتقاربة 6-4 قبل أن تطلب جابر وقتا مستقطعا طبيا، وبعد علاج طويل بإصابة في أسفل الظهر، أعلنت التونسية انسحابها من إكمال اللقاء.

وتعتبر إصابة جابر قبل أيام من انطلاقة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، نكسة حيث كانت تعول على متابعة عروضها القوية التي شهدت فوزها بباكورة ألقابها في بطولات المحترفات، كما أنها دخلت ترتيب أفضل عشر لاعبات في العالم وهو إنجاز تاريخي للاعبة العربية.

في المقابل، ستواجه كونتافيت نظيرتها التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة رابعة عالميا وبطلة فرنسا المفتوحة في دور الأربعة عقب فوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 6-0 و6-2.

المصدر: “أ ف ب”