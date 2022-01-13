جنيف – أعلنت منظمة الصحة العالمية، امس أن معدل الوفيات جرّاء فيروس كورونا مازال مستقرا رغم ارتفاع الإصابات بالفيروس بنسبة 55% خلال الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الوبائي الأسبوعي إنه تم تسجيل نحو 15 مليون إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 43 ألف وفاة في أسبوع واحد.

وأشارت إلى أن أفريقيا “هي القارة الوحيدة التي شهدت انخفاضاَ في معدل الإصابات الجديدة بنسبة 11% بينما سجلت القارتين الأمريكيتين ارتفاعاً بنسبة 78%”.

وارتفعت الإصابات بمعدل 31% في أوروبا فيما انخفضت نسبة الوفيات بمقدار 10%.

وفي السياق، سُجلت إصابات قياسية في جنوب شرق آسيا بارتفاع أكثر من 400% مع انخفاض الوفيات في نفس المنطقة بمقدار 6%.

ولفتت المنظمة أن الإصابات بمتحور أوميكرون صارت المهيمنة عالمياً بنسبة 59%.

وأوضحت أن المتحور الجديد له قدرة على التضاعف في وقت أقصر من المتحور دلتا، كما يمكنه مكافحة المناعة بشكل أكبر.

وكالات