العابد أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن للاتحاد الأوروبي وليبيا علاقات متطورة وودية في عدة مجالات منها ملف العمل والتأهيل.

واستعرض الوزير مشاريع التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتوفير فرص عمل لهم توائم متطلبات سوق العمل، كان أبرزها المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، مؤكدًا على أهمية دعمه لضمان نجاحه لما يمثله من أهمية في هذه المرحلة كما تم التطرق إلى برنامج “قدرات” الذي يهدف إلى ضمان دعم المشاربع الريادية.

كما شدد الوزير على التعاون من أجل إطلاق مشاريع وبرامج تدريب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خصوصًا في مجال التدريب غير التقليدية، كالوظائف الرقمية التي توفر فرص عمل و تفتح الباب للشباب من الذكور و الإناث في مختلف البلديات البعيدة والذين يواجهون بعض التحديات في الحصول على فرص عمل.