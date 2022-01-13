ليببا – أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه أمس الأربعاء النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح وعدد من أعضاء المجلس بالمنطقة الشرقية على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه المجلس الرئاسي لمساهمته في استقرار ليبيا.

اللقاء الذي عقد بديوان المجلس في طرابلس، تناول أوضاع مهجري المنطقة الشرقية في الداخل والخارج، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين استمرار التعاون بين المجلسين لإنجاز ملفي المصالحة الوطنية والمهجرين.

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