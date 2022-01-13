ليبيا – عقد المجلس الرئاسي اجتماعًا الأربعاء بديوان المجلس، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، ومشاركة وزيري الدولة للاتصال وليد اللافي والشؤون السياسية عادل جمعة، وشؤون مجلس الوزراء ورئيسه.

الاجتماع خصص بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لمناقشة تفعيل جهاز الأمن الوطني، والذي سيساهم في مناقشة عدد من الملفات السيادية والهامة.

وتابع الاجتماع الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار الأمن بالعاصمة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور خطة الحكومة لعام 2022، وأهم المشروعات والبرامج المزمع تنفيذها والتي تعانيها عدد من البلديات،أهمها مشاريع الكهرباء والطرق والبنية التحتية.