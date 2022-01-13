ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من السفير الأمريكي، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

المنفي ناقش مع السفير الأمريكي أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبيةً لرغبة الملايين من الليبيين لممارسة حقهم في التصويت.

بدوره ،ثمن السفير الأمريكي خلال الاتصال، جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسة العسكرية، والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، معبرًا عن تفاؤله بجهود المجلس الرئاسي في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.

من جهته أكد المنفي، على ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالبًا مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيدًا عن أي صراعات سياسية.