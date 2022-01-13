الولايات المتحدة – قفزت أسعار مزيج برنت القياسي فوق 85 دولارا للبرميل في التعاملات المسائية الأربعاء، بعد صدور بيانات أظهرت تراجعا حادا لمخزون الخام الأمريكي للأسبوع السابع على التوالي، فيما تواجه الأسواق العالمية نقصا بالإمدادات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، إن المخزون التجاري من النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 4.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، بأكثر من ضعفي توقعات المحللين (1.9 مليون برميل).

وخلال التعاملات، صعدت عقود خام برنت القياسي، تسليم مارس/آذار، بنحو 1.8 بالمئة إلى 85.2 دولارا للبرميل، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا وترتد إلى ما دون 85 دولارا.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الامريكي، تسليم فبراير/شباط، بحوالي 2.3 بالمئة إلى 83.09 دولارا للبرميل، قبل أن يهبط قليلا عن حاجز 83 دولارا.

وتواجه الأسواق العالمية شحا في الإمدادات، جراء اضطرابات في كازاخستان أدت إلى تراجع إنتاج البلد العضو في تحالف “أوبك+” إلى ما دون 800 ألف برميل يوميا، من معدل يومي حوالي 1.8 مليون برميل قبل الاضطرابات.

كما تراجع إنتاج ليبيا بالقدر نفسه تقريبا، جراء إغلاق حقول نفط من جانب مسلحين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأظهرت بيانات في قطاع النفط أن متوسط الزيادة في إنتاج تحالف “أوبك+” بلغ حوالي 70 ألف برميل يوميا فقط خلال ديسمبر/كانون الثاني، وهي أقل بكثير من الزيادة المقررة بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

الأناضول