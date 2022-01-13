ليبيا – استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني أمس الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة طرابلس النائبَ الثاني لرئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح.

بوجناح رحب بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة بقرار عودة القطراني للعمل من مكتبه بمدينة طرابلس، مؤكدًا ضرورة طي صفحة الخلاف والبدء في مرحلة جديدة يكون أساسها العمل الجماعي المنظم.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من النقاط الخاصة بعمل الحكومة خلال العام الجاري، من حيث التأكيد على ضرورة العمل بحيادية وبمسافة واحدة من الجميع، والتأكيد على توزيع مشروعات التنمية على كافة المدن والمناطق ومنح الأولوية للمشاريع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية والبنية التحتية.