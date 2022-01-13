إنجلترا – بلغ تشيلسي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على مضيفه توتنهام 1-0 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة الأربعاء.

بذلك حسم “بلوز” فوزه في المواجهة 3-0 بعدما سبق أن فاز 2-0 ذهابا.

وسجل هدف الفوز لتشيلسي في لقاء الإياب المدافع الألماني أنتونيو روديغر عند الدقيقة (18).

وشهدت المباراة منح توتنهام ركلتي جزاء، قبل ان يتم إلغاؤهما بعد الرجوع الى حكم الفيديو المساعد VAR، كما ألغي هدف للمهاجم الدولي هاري كين بداعي التسلل.

وسيواجه تشيلسي الفائز بين ليفربول وأرسنال في النهائي الذي سيقام على ملعب ويمبلي في 27 فبراير.

وتقام مباراة الذهاب من المواجهة الأخرى لدور الأربعة الخميس بعدما تأجلت من الأسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ليفربول.

وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها تشيلسي نهائي المسابقة منذ العام 2019 حيث يطمح إلى معانقة الكأس للمرة الأولى منذ العام 2015.

المصدر: “أ ف ب”