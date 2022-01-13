تعرف على مواعيد مواجهات المنتخبات العربية في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية

تعرف على مواعيد مواجهات المنتخبات العربية في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية

الكامرون – تستأنف منافسات دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون، ضمن مواجهات الجولة الثانية اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

ويستعد المنتخب المغربي غدا الجمعة، لمواجهة جزر القمر ضمن المجموعة الرابعة، ويدخل “أسود الأطلس” مباراته بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز على غانا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ويتطلع منتخب أسود الأطلس لتحقيق الفوز على جزر القمر وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب نحو التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا.

فيما يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، السبت، من أجل تعويض الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام منتخب نيجيريا 0-1، فيما سيكون المنتخب السوداني بانتظار المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة.

وتواجه الجزائر نظيرتها غينيا الاستوائية، الأحد، واستهل “محاربو الصحراء” حملة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بتعادل سلبي محبط ضد سيراليون، الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وفي لقاء عربي خالص، يواجه منتخب تونس نظيره الموريتاني في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة السادسة، الأحد.

وكانت مباراة تونس ومالي هي الأولى لنسور قرطاج في كأس أمم إفريقيا مثيرة للجدل، حيث شهدت إطلاق الحكم صافرة النهاية قبل انتهاء الوقت الأصلي، لكن في النهاية اعتمدت النتيجة التي انتهت إليها المباراة قبل الصافرة بفوز المنتخب المالي 1-0، انتظارا للقرار النهائي من الاتحاد الإفريقي.

مباريات الجولة الثانية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

الخميس 13 يناير

الكاميرون مع إثيوبيا – الساعة 19:00 – الملعب: أولمبي

بوركينا فاسو مع كاب فيردي – الساعة 22:00 – الملعب: أولمبي

الجمعة 14 يناير

السنغال مع غينيا – الساعة 16:00 – الملعب: كويكونج

مالاوي مع زيمبابوي – الساعة 19:00 – الملعب: كويكونج

المغرب مع جزر القمر – الساعة 19:00 مساء – الملعب: أحمدو أهيدجو

الغابون مع غانا – الساعة 22:00 مساء – الملعب: أحمدو أهيدجو

السبت 15 يناير

نيجيريا مع السودان – الساعة 19:00 مساء – الملعب: رومدي أدجيا

مصر مع غينيا بيساو – الساعة 22:00 مساء – الملعب: رومدي أدجيا

الأحد 16 يناير

غامبيا مع مالي – الساعة 16:00 عصرا – الملعب: ليمبي

تونس مع موريتانيا – الساعة 19:00 – الملعب:ليمبي

ساحل العاج (كوت ديفوار) مع سيراليون – الساعة 19:00 – الملعب: جابوما

الجزائر مع غينيا الإستوائية – الساعة 22:00 – الملعب: جابوما

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT