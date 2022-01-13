إيران – أفاد موقع “نور نيوز” المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن تبادل الرسائل غير الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران مستمر بشكل يومي من خلال المنسق الأوروبي للمفاوضات.

وقال الموقع إن “الاجتماعات على مستوى رؤساء الوفود كانت مستمرة على مدار الأسبوع الماضي حيث عقد يوميا اجتماع واحد على الأقل مع الأطراف الأوروبية، حيث تمت مناقشة تفاصيل القضايا المتبقية في إطار المسودة الجديدة”.

وأكد أنه “خلافا لبعض التكهنات والأجواء الإعلامية، فإن تبادل الرسائل غير الرسمية “non-paper” مع الولايات المتحدة مستمر بشكل يومي لكن فقط من خلال المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا”، مشيرا إلى أنه “منذ بداية عملية التفاوض الجديدة، شارك الوفد الإيراني بشكل مكثف في عدة اجتماعات على مختلف المستويات وحاول تسريع عملية التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جيد من خلال تقديم حلول مبتكرة وآليات تنفيذية حول جميع القضايا العالقة”.

المصدر: RT