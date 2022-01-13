ليبيا – قال العضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر أحمد أبو عرقوب إن مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كُتبت وفقًا لأهواء جماعة الإخوان المسلمين، وهي تخدم مصالح الجماعة وتمكنهم من السلطة من خلال بعص المواد الموجودة في المسودة، وتضمن لهم مراكز قوى ونفوذ للسيطرة على مؤسسات الدولة.

أبو عرقوب وفي تصريحات لقناة “الغد” الثلاثاء، أضاف أن تلك المؤسسة تؤسس لنموذج دولة دينية بحسب النموذج الإيراني، مؤكدًا أن المسودة الحالية إن مرت فهي تؤسس لنظام ولاية الفقيه في ليبيا.

وأضاف أن هناك أطراف دولية تدعم جماعة الإخوان في ليبيا، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف تنهي وجود الإخوان في ليبيا سياسيًا لقلة وضعف القاعدة الشعبية لديهم في البلاد، إذ لا يمثلون سوى أقل من 1% من المكون السياسي الليبي، لذا فهم يعملون بقوة من أجل تعطيل الانتخابات لضمان استمرار وجودهم.