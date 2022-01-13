إنجلترا – أثار مقطع فيديو لطفل يشرب كوبا صغيرا من الشاي، نشرته والدته عبر “تيك توك”، ردود فعل متباينة، وحقق انتشارا واسعا على المنصة وسرعان ما حصد أكثر من مليوني مشاهدة.

ويظهر المقطع الأم وهي تسأل طفلها: “ماذا تشرب؟”، فيجيب الطفل: “كوبا من الشاي”.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو عاديا للبعض، إلا أن المقطع سبب انقساما كبيرا في آراء المشاهدين، حيث وجده البعض ممتعا، فيما وجده آخرون مثيرا للقلق، كونه لا ينبغي السماح بتناول مشروب يحتوي على الكافيين في مثل هذا العمر المبكر.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، المشروبات التي تحتوي على الكافيين “غير مناسبة” للرضع والأطفال الصغار. وهذا يشمل ​​الشاي الأسود والقهوة ومشروبات الطاقة والعديد من المشروبات الغازية.

وقالت هيلين بورغيس، أخصائية التغذية ومؤسسة Little Cooks Co، لموقع “ميترو” البريطاني: “الكافيين منبه، ولأن النوم أمر بالغ الأهمية أثناء الطفولة (عندما يحدث الكثير من النمو والتطور)، لا نريد أن نضع أي شيء في طريق ذلك. ويمكنه أيضا زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل مؤقت”.

وتشير ورقة بحثية من مستشفى غريت أورموند ستريت للأطفال إلى أنه إذا كان طفلك يستمتع بمشروب يحتوي على الكافيين، فيجب أن تحاول الحد من الكمية التي يستهلكها، ويجب ألا يتناولها بعد الغداء حتى لا يضطرب نومه.

ومع ذلك، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما مادة الكافيين بأي صفة، وتنصح بعدم تناول الأطفال أو المراهقين لمشروبات الطاقة.

وجدير بالذكر أنه نظرا لأن الأطفال صغار الحجم، فيمكن أن يؤثر الكافيين عليهم بشكل أقوى مما يؤثر على البالغين.

ومن غير المعروف بالضبط تأثير الكافيين على الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي للأطفال. إلا أن ديان فيزثوم، أخصائية التغذية البحثية في معهد البحوث السريرية والتحويلية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، حذرت من أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يكون “خطيرا” على الأطفال، ويمكن أن يتسبب في زيادة القلق وضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب ومشاكل النوم والارتجاع الحمضي. ويمكن حتى أن يكون ساما بجرعات عالية.

وإذا كنت تفكر في السماح لأطفالك بتناول أشياء تحتوي على مادة الكافيين، فإن هيلين تقول إن الأفضل هو اختيار المنتجات التي تحتوي في الواقع على القليل من القيمة الغذائية.

وتشرح قائلة: “هناك العديد من أشكال الكافيين، الشوكولاتة، والشاي، والقهوة، ومشروبات الطاقة، وحتى العلكة. وبصفتي خبير تغذية، سأختار دائما الشيء الذي سيوفر معظم العناصر الغذائية”.

وأوضحت: “الكاكاو الخام، الذي تُصنع منه الشوكولاتة عالية الجودة، مليء بمضادات الأكسدة، والشاي والقهوة يحتويان أيضا على درجات عالية جدا من مضادات الأكسدة. أوصي بشدة بالابتعاد عن مشروبات الطاقة، خاصة عند الأطفال، فهي خالية من العناصر الغذائية ومليئة بالمواد الكيميائية والسكر، لدرجة أن الحكومة تحدثت عن حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عاما”.

المصدر: ميترو