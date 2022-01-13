موسكو – أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مناورات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي.

وأفادت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان، الخميس، أن وحدات عسكرية من أساطيل البحر الأسود وبحر قزوين ، إلى جانب كتائب أخرى شاركت في المناورات.

وأشارت أن المناورات ستجري في مناطق فولغوغراد وأستراخان وستافروبول وروستوف وكراسنودار.

والأربعاء، شهدت بروكسل اجتماعا حول أوكرانيا، بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في بيان بعد الاجتماع إنهم ينتظرون ردا نهائيا من “الناتو” على مقترحات موسكو المتعلقة بالأمن.

الأناضول