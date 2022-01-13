رونالدو لا يقبل بوضعية مانشستر يونايتد الحالية ويكشف عن “الهدف المطلوب”

رونالدو لا يقبل بوضعية مانشستر يونايتد الحالية ويكشف عن “الهدف المطلوب”

إنجلترا – حض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد زملاءه على تغيير العقلية في غرفة الملابس، معتبرا أن عدم احتلال الفريق أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي ليس مقبولا.

ونجح المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، في إيقاف المسار الانحداري للفريق في “البريميرليغ” منذ توليه مهمته خلفا للنرويجي أولي غونار سولشاير الذي تمت إقالته لسوء النتائج، إلا أن اليونايتد لا يزال يقبع في المركز السابع بفارق 22 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر ولم يتمكن من تحقيق نقلة نوعية بالأداء والنتائج.

ودعا رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى تغيير العقلية داخل غرفة الملابس لمواجهة المستوى السيء للفريق والذي أدى إلى الخسارة بهدف دون رد أمام ولفرهامبتون في الجولة الماضية من “البريميرليغ”.

وقال النجم البرتغالي لشبكة “سكاي سبورتس”: “مانشستر يونايتد يجب أن يفوز بالدوري أو أن يحتل المركز الثاني أو الثالث. لا أرى أي مركز آخر لمانشستر يونايتد”.

وأضاف: “في قلبي، لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من كوننا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي”.

وتابع نجم ريال مدريد الاسباني السابق: “أعتقد أنه لبناء أشياء جيدة في بعض الأحيان عليك تدمير بعض الأشياء الأخرى. عام جديد، حياة جديدة، آمل أن تكون مانشستر في المستوى الذي يريده الناس، وخصوصا المشجعين. نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن”.

وأردف قائلا: “يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل، كل واحد منا. لا أريد أن أكون هنا في النادي لأقاتل لأكون في المركز السادس أو السابع. أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة. أعتقد إذا غيرنا رأينا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة”.

المصدر: أ ف ب