السعودية – تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء ضمن نصف نهائي المسابقة التي تستضيفها السعودية.

وتقدم الفريق الملكي بالنتيجة عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وعادل برشلونة في الدقيقة الـ41 عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ.

وعاد ريال مدريد للتقدم مرة ثانية في الدقيقة الـ72 بقدم نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق عادل أنسو فاتي النتيجة لبرشلونة برأسية متقنة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وفي الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول سجل ريال مدريد هدفه الثالث عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وبقيت النتيجة على حالها (3-2) حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحسم الفريق الملكي الكلاسيكو الإسباني لمصلحته.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس السوبر الإسباني مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي سيجمع بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد اليوم الخميس.

المصدر: RT