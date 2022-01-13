الكاميرون – تغلب منتخب ساحل العاج على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في ختام الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم ساحل العاج ماكس جاردل في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، حصد منتخب ساحل العاج نقاط المباراة الثلاث وصعد إلى صدارة المجموعة الخامسة، فيما بقي رصيد غينيا الاستوائية خاليا من النقاط في المركز الأخير.

ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى:

1- ساحل العاج برصيد 3 نقاط.

2- الجزائر برصيد نقطة واحدة.

3- سيراليون برصيد نقطة واحدة.

4- غينيا الاستوائية بدون نقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT