ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو على أن الوضع الوبائي مستقر، مشيرًا إلى أن تسجيل الإصابات منذ 3 أشهر يتراوح بين 400 إلى 600 إصابة باستثناء يومين زاد فيهما العدد، ثمّ عاد لسابق عهده.

سميو قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن إدارة التطعيمات تترقب بحذر الوضع بعد دخول المتحور أوميكرون المعروف بسرعة انتشاره، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم والحصول على جرعات التطعيم ضد الفيروس.

وأشار إلى مواصلتهم تطعيم المواطنين وطلبة المدارس، ونسبة الإقبال زادت قليلًا بعد دخول المتحور أوميكرون، منوهًا إلى أن المركز ما زال يطمح لزيادة العدد.

ولفت إلى أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى نحو مليونين وبالجرعة الثانية قرابة مليون، مبينًا أن المخزون من اللقاح جيد، وهناك نوعان هما الفايزر والسينوفارم وبانتظار وصول شحنتين من الفايزر وأسترازينيكا.