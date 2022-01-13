ليبيا – كشف تقرير ميداني عن تسهيل السلطات في الصومال ومنظمة الهجرة الدولية عملية إعادة 97 مواطنا بعد أكثر من عامين من الحبس بمراكز الاحتجاز في ليبيا.

التقرير المقتضب الذي نشرته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن وزير الخارجية الصومالي عبد السعيد موسى استقبل المعادين الذين هبطوا في مطار مقديشو فجر الأربعاء مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية عملت بلا كلل لتأمين إطلاق سراحهم.

ووفقا لموسى فأن من المتوقع أن تجلب الحكومة الصومالية 100 مواطن آخر من ليبيا قريبا مضيفا بالقول:”تعمل الحكومة جاهدة لإعادة المواطنين الذين عانوا في دول أجنبية” فيما أعلنت الحكومة في وقت سابق إعادة أكثر من 2500 صومالي من ليبيا والهند وسيشل وإريتريا والسودان وتنزانيا منذ عام 2018.

ترجمة المرصد – خاص